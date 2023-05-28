Trabzonlu anne ile 2 çocuğu Fransa’da bıçakla öldürülmüş halde bulundu

25 Mayıs'ta Fransa'da yaşayan ve Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını çilingir çağırarak eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata'yı kanlar içinde hareketsiz bulan yakını Fransız polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla adrese gelen ekipler yaptıkları incelemede evin bir odasında anne ve 2 çocuğunun bıçakla öldürüldüğünü belirledi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi ve işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ne gönderileceği öğrenildi.

"Kızım Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum"

Fransız polisi tarafından yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisi Y.K'nın 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı öğrenilirken, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K'nın paylaştığı video görüntüsünde ise Fransızca, "Kızım Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor" notu düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor