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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:15 Son Güncelleme: 28.5.2023 15:26

Trabzonlu anne ile 2 çocuğu Fransa’da bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Fransa’nın Dreux kentinde yaşayan Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5), evlerinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili ölen kadının işitme ve konuşma engelli ayrıldığı eşi Y.K.(47) sosyal medyadan işaret diliyle video paylaşması sonucu gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzonlu anne ile 2 çocuğu Fransa’da bıçakla öldürülmüş halde bulundu

25 Mayıs'ta Fransa'da yaşayan ve Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını çilingir çağırarak eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata'yı kanlar içinde hareketsiz bulan yakını Fransız polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla adrese gelen ekipler yaptıkları incelemede evin bir odasında anne ve 2 çocuğunun bıçakla öldürüldüğünü belirledi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi ve işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ne gönderileceği öğrenildi.

"Kızım Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum"

Fransız polisi tarafından yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisi Y.K'nın 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı öğrenilirken, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K'nın paylaştığı video görüntüsünde ise Fransızca, "Kızım Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor" notu düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Trabzonlu anne ile 2 çocuğu Fransa’da bıçakla öldürülmüş halde bulundu
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