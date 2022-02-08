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Giriş Tarihi: 8.2.2022 16:51 Son Güncelleme: 8.2.2022 17:38

Trabzonlu vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a şifa duası

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzonlu vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a şifa duası

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Of ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Aileler, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif olduğunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, dua etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, ev ziyaretlerine Of ilçesinde devam etti. Milletvekili, Ayvazoğlu; yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylere düzenlediği ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Milletvekili Ayvazoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Öztürk ile ilçedeki yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Milletvekili Ayvazoğlu'nu evlerinde ağırlayan 91 yaşındaki İshak Aydın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın, "Türkiye geçmişten nereye geldi? Bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ona ve ailesine sağlık ve huzur versin. Başımızdan eksik etmesin." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Hediye Özdemir ise (87), "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan her badireyi atlattı, Allah'ın izniyle bu koronavirüsü de atlatacaktır. Allah onları korusun, yüceltsin, başımızdan eksik etmesin" temennilerinde bulundu.

"DEVLETİMİZ HER KONUDA YANIMIZDA"

2 çocuğu engelli olan, kanser hastası Huriye Şirin de, "Devletimiz her konuda yanımızda durmaya devam ediyor. 2 çocuğum doğuştan engelli, ben ise yakın zamanda kansere yakalandım. Tedavim sürüyor. Allaha şükürler olsun ki iyiyim. Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimize her gün dua ediyoruz. Onun sayesinde çocuklarımın bakımı ve benim tedavim çok güzel sürüyor. Bakım hizmeti alıyoruz. Başkanımız Erdoğan'a ve eşine sağlık diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Yaptığı ev ziyaretlerinde hasta ve yakınları ile yakından ilgilenen Milletvekili Ayvazoğlu, ailelerin istek ve taleplerini dinleyerek; "Allah'a şükür ülkemiz geçmişte yaşadığı sağlık sistemindeki problemlerini geride bıraktı. Artık dünyada örnek gösterilen bir devlet haline geldik. Geçmişte, hem sağlık yönünden hem de sosyal devlet olma anlamında imrendiğimiz ülkelerle artık yarışır hale geldik. Hatta bazı alanlarda da onları geride bıraktık diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerimizde de adeta bir devrim yaptık. Yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında devletimiz tüm desteği sağlamaktadır. Hastalarımızın ve yaşlılarımızın artık evlerin başköşesinde hak ettikleri saygı ve sevgi ile bakımları yapılmakta. Bu günlere kolay gelmedik. Allah'ın izniyle yine bu güzel insanların duasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza güçlenerek devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

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Trabzonlu vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a şifa duası
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