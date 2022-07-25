Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda? Trabzonspor Empoli hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor hazırlık maçını şifresiz izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar "Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz maç A Spor canlı yayında taraftarlar ile buluşmuştu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Torino maçı sonrası galibiyeti hedefliyor. Peki, Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor – Empoli maçı canlı yayın kanalı ve saati…