Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda? Trabzonspor Empoli hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor hazırlık maçını şifresiz izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar "Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz maç A Spor canlı yayında taraftarlar ile buluşmuştu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Torino maçı sonrası galibiyeti hedefliyor. Peki, Trabzonspor Empoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor – Empoli maçı canlı yayın kanalı ve saati…
TRABZONSPOR – EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor hazırlık maçı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.
Fırtına ve İtalyan takımının karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR – EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Empoli maçı canlı yayın kanalı A Spor olarak belirlendi! Maç A Spor ekranlarından naklen taraftarlar ile buluşacak.
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