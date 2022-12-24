Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig heyecanı resmen başladı. Trabzonspor bu akşam lider Fenerbahçe ile karşılaşacak. Heyecan dolu derbi maçı öncesi milyonlarca futbolsever taraftar Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Son şampiyon, sahasında sarı lacivertli takımı mağlup ederek zirveye tırmanmanın peşinde. Beinsports 1 Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle linki ile milyonlar heyecan dolu karşılaşmayı naklen takip edecek. İşte Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.