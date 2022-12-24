Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig heyecanı resmen başladı. Trabzonspor bu akşam lider Fenerbahçe ile karşılaşacak. Heyecan dolu derbi maçı öncesi milyonlarca futbolsever taraftar Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Son şampiyon, sahasında sarı lacivertli takımı mağlup ederek zirveye tırmanmanın peşinde. Beinsports 1 Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle linki ile milyonlar heyecan dolu karşılaşmayı naklen takip edecek. İşte Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.