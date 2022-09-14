Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı yayın ekranı hakkında araştırmalar devam ediyor. Maçın hakemi Sascha Stegemann olurken, iki takım da gruptaki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Vatandaşlar, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Trabzonspor Kızılyıldız, 15 Eylül 2022 saat 19.45'te oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Hugo, Elmalı; Gbamin; Trezeguet, Bakasetas, Bozok, Bardhi; Gomez
Kızılyıldız: Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic; Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic; Bukari, Pesic, Katai
H GRUBU PUAN DURUMU
1 – Ferençvaroş 3 puan
2 –Monaco 3 puan
3 – Trabzonspor 0 puan
4 – Kızılyıldız 0 Puan