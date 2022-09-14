Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:45

Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçta Ferençvaroş’a 3-2 yenilen Trabzonspor, Kızıl Yıldız karşısında yaralarını sarmak istiyor. Şampiyon, kendi evinde Sırp ekibiyle karşılaşacak. Vatandaşlar, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı yayın ekranı hakkında araştırmalar devam ediyor. Maçın hakemi Sascha Stegemann olurken, iki takım da gruptaki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Vatandaşlar, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Trabzonspor Kızılyıldız, 15 Eylül 2022 saat 19.45'te oynanacak.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Hugo, Elmalı; Gbamin; Trezeguet, Bakasetas, Bozok, Bardhi; Gomez

Kızılyıldız: Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic; Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic; Bukari, Pesic, Katai

H GRUBU PUAN DURUMU

1 – Ferençvaroş 3 puan

2 –Monaco 3 puan

3 – Trabzonspor 0 puan

4 – Kızılyıldız 0 Puan

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Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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