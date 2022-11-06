Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftasında Konyaspor'u sahasında konuk ediyor. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi canlı olarak televizyon ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler "Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.
KONYASPOR XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf.
Aşağıda yer alan linkle maçı canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR, SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek.
Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.
Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.
Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.