Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 6.11.2022 19:47 Son Güncelleme: 6.11.2022 19:47

Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 13. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Konyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftasında Konyaspor'u sahasında konuk ediyor. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi canlı olarak televizyon ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler "Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;



TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.

KONYASPOR XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf.



TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle maçı canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/trabzonspor-akonyaspor?autoplay=True

TRABZONSPOR, SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek.



Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.



SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
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