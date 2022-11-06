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Giriş Tarihi: 6.11.2022 15:41

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig’in 13. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor, kozlarını paylaşacak. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo mavili ekip, kazanması durumunda puanını 24 yapacak. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda?’’ sorusu ile Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle ekranı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TS Konyaspor maçı canlı izle kanalı, muhtemel 11’ler ve mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen bordo mavili ekip, 11 maçta 21 puanla 6. Sırada yer alıyor. 12 maçta 20 puan elde eden Konyaspor ise 7. sırada yer alıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle kanalı için ''Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Konyaspor maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları…

SÜPER LİG TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Trabzonspor Konyaspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor Konyaspor maçı, 6 Kasım 2022 Pazar (bugün) saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği Trabzonspor Konyaspor maçı, beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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