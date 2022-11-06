TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen bordo mavili ekip, 11 maçta 21 puanla 6. Sırada yer alıyor. 12 maçta 20 puan elde eden Konyaspor ise 7. sırada yer alıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle kanalı için ''Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Konyaspor maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları…