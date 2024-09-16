Trabzonspor Narin’i unutmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Trabzonspor kulübü de, ülke genelinde infial oluşturan ve çok sayıda tepkiye neden olan bu duruma kayıtsız kalmadı. Bordo Mavili kulüp tarafından süper Ligin 5. Haftasında dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada tribüne Narin"in gülen bir fotoğrafının ve mezarının yer aldığı bir pankart asılarak, pembe karakterlerle yazılmış 'Adı gibi NARİN'di' ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un bu fotoğrafının maç öncesi sosyal medya da paylaşılması yoğun destek gördü. Maç esnasında ise taraftarlar "Narin seni unutmayacağız" sloganlarıyla Narin'e destek oldu.