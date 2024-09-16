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Giriş Tarihi: 16.9.2024 10:43 Son Güncelleme: 16.9.2024 11:04

Trabzonspor Narin'i unutmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Trabzonspor kulübü de, ülke genelinde infial oluşturan ve çok sayıda tepkiye neden olan bu duruma kayıtsız kalmadı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzonspor Narin’i unutmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Trabzonspor kulübü de, ülke genelinde infial oluşturan ve çok sayıda tepkiye neden olan bu duruma kayıtsız kalmadı. Bordo Mavili kulüp tarafından süper Ligin 5. Haftasında dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada tribüne Narin"in gülen bir fotoğrafının ve mezarının yer aldığı bir pankart asılarak, pembe karakterlerle yazılmış 'Adı gibi NARİN'di' ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un bu fotoğrafının maç öncesi sosyal medya da paylaşılması yoğun destek gördü. Maç esnasında ise taraftarlar "Narin seni unutmayacağız" sloganlarıyla Narin'e destek oldu.

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Trabzonspor Narin'i unutmadı
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