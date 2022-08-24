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Giriş Tarihi: 24.8.2022 12:32

Trabzonspor nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Trabzonspor gruplara nasıl kalır?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor evinde Danimarkalı Kopenhag takımını ağırlıyor. Gruplara çıkmak için skora ihtiyaç duyan Fırtına için yapılması gerekenler belli. Taraftarlar Trabzonspor nasıl tur atlar sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor gruplara nasıl kalır? İşte cevabı…

Trabzonspor nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Trabzonspor gruplara nasıl kalır?

Trabzonspor Kopenhag maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında bordo mavililer rövanş karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan Fırtına için Trabzonspor gruplara nasıl kalır, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar? İşte detaylar…

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba (bugün)

Saat: 22.00

Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

Canlı yayın kanalı: Exxen

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Kopenhag'a 2-1 mağlup olan bordo mavililer bugün en az 2 fark bulunan bir skora ulaşmak zorunda. 2 ya da üzerinde bir farkla maçı kazandığı takdirde Fırtına, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına adını yazdıracak.

Trabzonspor, rakibini tek farkla mağlup ederse karşılaşma uzatmalara gidecek. Yenildiği ya da berabere kaldığı takdirde Şampiyonlar Ligi macerası bordo mavililer için son bulacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA DEPLASMAN GÖLÜ KURALI VAR MI?

Maçta deplasman golü kuralı kullanılmayacak. 1965 yılından bu yana UEFA tarafından kullanılan kural 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından kaldırıldı.

Kural, iki maç toplamında skorlar eşitse eşitliği bozmak adına deplasmanda daha fazla golü olan takımın kazandığı bir sistemi kapsıyordu.

Örneğin İlk maçın 2-1 bitmesi durumunda rövanş maçı da 0-1 biterse bu maç uzatmalara gitmiş olacaktır. Fakat eski kurala göre skorlar böyle olsaydı B takımı yani ilk maçta 2-1 yenilen takım tur atlamış olacaktı. Çünkü deplasmanda 1 golü bulunuyor. Ancak kuralın uygulaması kaldırıldı.

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Trabzonspor nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Trabzonspor gruplara nasıl kalır?
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