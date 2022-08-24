Trabzonspor nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Trabzonspor gruplara nasıl kalır?

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Kopenhag'a 2-1 mağlup olan bordo mavililer bugün en az 2 fark bulunan bir skora ulaşmak zorunda. 2 ya da üzerinde bir farkla maçı kazandığı takdirde Fırtına, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına adını yazdıracak.

Trabzonspor, rakibini tek farkla mağlup ederse karşılaşma uzatmalara gidecek. Yenildiği ya da berabere kaldığı takdirde Şampiyonlar Ligi macerası bordo mavililer için son bulacak.