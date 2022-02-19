Trabzonspor taraftarı maçı güverciniyle izledi, sosyal medyada büyük ilgi gördü

O görüntüler sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü. Osman Doğru," yaralı halde omuzuma konan güvercini besleyip büyüttüm ve "Şampiyon" ismini verdim. Güvercinimle maçlara gitmeye başladım. iş yerimde çalışırken hep başımda veya omuzumda duruyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçına birlikte gittik. Onun ayağından olacak ki galip geldik. Artık onu her maça götüreceğim. Şampiyonluk kupasına da birlikte göreceğiz," dedi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Osman Doğru(55),2 ay önce iş yerinde çalışırken başına konan yaralı güvercinle hayatını sürdürüyor. Sürekli iş yerinde güvercinleri besleyen Osman Doğru," sürekli güvercinleri yedirirdim. O sırada omuzuma yaralı bir halde güvercin kondu. Onu veterinere götürerek tedavi ettirdim. Onun rengini de "Bordo-Mavi'ye" boyadım.2 aydır benimle birlikte yanımdan hiç ayrılmıyor. Ona o kadar alıştım ki, geçtiğimiz hafta onunla Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçına gittim. Taraftarlar arasında şaşıranlar oldu. Konyaspor maçında galip geldik. Sosyal Medya'da bu görüntüler yayınlanınca büyük sevgi seli oluştu. Bu da beni gururlandırdı. Trabzonspor'umuzun şampiyon olacağına o kadar inandık ki "Şampiyon" ismini verdiğim güvercinimle birlikte bundan sonra her maça gideceğim. O artık benim bir parçam oldu. Trabzonspor'umuzun Şampiyonluğunu inşallah onunla kutlayacağız" dedi.

Çarşıbaşı ilçe sakinlerinden Dursun Boliç ise,Osman her zaman neşeli bir arkadaşımız ve esnafımızdır. Güvercinleri çok sever ve bakar,besler. Osman, 2 aydır besleyip büyüttüğü ve "Şampiyon" ismini verdiği güverciniyle geçen hafta maça gitti. Bizde o görüntüleri sosyal medyada gördük. Onunla gurur duyuyoruz," dedi

Muhammet Bayraktar ise, Osman'la gurur duyuyoruz. Trabzon'da Trabzonspor sevgisi insana her şeyi yaptırırır. Osman'da sürekli güvercinleri besler, yedirir. Besleyip büyüttüğü "Şampiyon" ismini verdiği güvercinle maça gitti. Sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" dedi.