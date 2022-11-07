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Giriş Tarihi: 7.11.2022 12:04

Trabzonspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor rakibi kim oldu?

Trabzonspor’un rakibi, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile belli oluyor. Avrupa Ligi H Grubu’nda üçüncü olan Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor’un rakibi kim oldu sorusunun cevabı yanıt bulacak. Sivasspor ve Başakşehir’in rakiplerinin şubat ayında yapılacak olan kurayla belli olacağını hatırlatalım. İsviçre’de yapılacak kura TV8,5 ekranlarından canlı izlenebilecek. Peki, Trabzonspor’un rakibi kim oldu? İşte Konferans Ligi kuraları hakkında detaylar…

Trabzonspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor rakibi kim oldu?

UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi ile Trabzonspor'un rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'ni kazanabilecek takımlar arasında gösteriliyor. Konferans Ligi kuraları çekilecek ve Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte detaylar...

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne veda etti ve Konferans Ligi play-off turundan Avrupa hayatına devam edecek. Trabzonspor'un rakibi, Konferans Ligi kura çekimi ile belli olacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da yapılacak. 2022-2023 sezonunun kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak. Tv8,5 ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Başakşehir, West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel, Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor

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Trabzonspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor rakibi kim oldu?
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