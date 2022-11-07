Trabzonspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor rakibi kim oldu?

UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi ile Trabzonspor'un rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'ni kazanabilecek takımlar arasında gösteriliyor. Konferans Ligi kuraları çekilecek ve Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte detaylar...
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?
Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne veda etti ve Konferans Ligi play-off turundan Avrupa hayatına devam edecek. Trabzonspor'un rakibi, Konferans Ligi kura çekimi ile belli olacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR
Başakşehir, West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel, Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor