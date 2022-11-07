Trabzonspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Trabzonspor rakibi kim oldu?

UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi ile Trabzonspor'un rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'ni kazanabilecek takımlar arasında gösteriliyor. Konferans Ligi kuraları çekilecek ve Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte detaylar...