Trabzonspor'un gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek kura sonunda belli olacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün milyonların gündeminde. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak. Peki Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün 14:00'da İstanbul'da yapılacak.
Her iki temsilcimizin de Avrupa Ligi kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak. Statü gereği iki takım bu etapta aynı grupta yer alamayacak.
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.