Trabzon’un Of ilçesi Bölümlü Çay Fabrikası’nda yangın çıktı

Çevre illerden takviye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çatıdaki yangının bir kısmı söndürülürken diğer kısımlardaki söndürme çalışmaları devam ediyor. Of kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Ak fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde Bölümlü Mahallemizdeki Bölümlü Çay Fabrikasının atık çay deposunda yangın meydana geldi. Belediyemizin itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale ederken çevre illerden de gelen itfaiye ekipleri ile yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Çatı kısmında oluşan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.