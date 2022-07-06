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Giriş Tarihi: 6.7.2022 15:04 Son Güncelleme: 6.7.2022 16:48

Trafiği kapatarak drift şovu yapan 2 genç, polisten kaçamadı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trafiği kapatarak drift şovu yapan 2 genç, polisten kaçamadı

Trabzon’da karayolu üzerinde yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokarak araçlarıyla drift yapan ve sosyal medya hesaplarından drift görüntülerini paylaşan 2 genç, polisin yapmış olduğu çalışma sonrası yakalandı. 2 genç, ”Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) maddesine istinaden idari para cezası uygulanırken, ayrıca ehliyetlerine 2 ay süreyle el konularak adli işlem başlatıldı.

Trabzon-Rize karayolu üzerinde iki genç O.E.ve C.S.K, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde araçlarıyla trafiği kapatarak drift yaptılar.

Trafiği kapatarak drift şovu yapan 2 genç, polisten kaçamadı | Video

Yaptıkları Drift'in görüntülerini daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşan gençleri polis takibe aldı.

Drift atmak sureti ile vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokan biri plakasız iki araç, polis ekipleri tarafından kamera incelemeleri ve takibi sonucu sürücüleri tespit edilerek yakalandı. Drift yapan araç sürücüleri O.E.ve C.S.K 'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddesine istinaden idari para cezası uygulanarak, ehliyetleri 2 ay süreyle geri alındı. Ayrıca haklarında adli tahkikat başlatıldı.

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Trafiği kapatarak drift şovu yapan 2 genç, polisten kaçamadı
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