Trabzon-Rize karayolu üzerinde iki genç O.E.ve C.S.K, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde araçlarıyla trafiği kapatarak drift yaptılar.

Trafiği kapatarak drift şovu yapan 2 genç, polisten kaçamadı | Video

Yaptıkları Drift'in görüntülerini daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşan gençleri polis takibe aldı.

Drift atmak sureti ile vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokan biri plakasız iki araç, polis ekipleri tarafından kamera incelemeleri ve takibi sonucu sürücüleri tespit edilerek yakalandı. Drift yapan araç sürücüleri O.E.ve C.S.K 'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddesine istinaden idari para cezası uygulanarak, ehliyetleri 2 ay süreyle geri alındı. Ayrıca haklarında adli tahkikat başlatıldı.