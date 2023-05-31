Trafik akışını engelleyen hafriyat kamyonu sürücülerine ceza

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, şahıslara "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçundan 436 lira, "taşıt yolu üzerinde yavaşlamak belirtilen hız sınırı altında sürmek" suçundan 436 lira, "tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan 951 lira ve "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyerek veya trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak" suçlarından sürücülere toplamda 4 bin 518 lira cezai işlem uygulandı.