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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Trafik canavarı 9 can daha aldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Trafik canavarı 9 can daha aldı
İzmir'in Buca ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü Ersin Kartopu (36) öldü. İstanbul Beşiktaş'da Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı.Çakıllı yaşamını yitirdi, iki arkadaşı ağır yaralandı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine, servis de önündeki otomobile çarptı. Kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük öldü. Tekirdağ Ergene'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada Emrullah Kaya ölürken, 4 kişi yaralandı. Erzurum Tortum'da karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın altında kalan Ukraynalı sürücü Serhıı Khortıuk (47) öldü. Kahramanmaraş Ekinözü'nde traktörle çarpışan otomobildeki Mustafa Kılıç (79) öldü. Denizli Pamukkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Mesut Günenç (60) öldü. Gaziantep'te, babası İmam Yılmaz'ın (42) öldüğü traktör kazasında yaralanan Emin Yılmaz (15) 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Elazığ'da ise yolun karşısına geçmek isteyen Veysi Milli (88) bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Trafik canavarı 9 can daha aldı
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