Haberler Yaşam Haberleri Trafik canavarı Almina’yı yatağa bağladı
Giriş Tarihi: 10.10.2022

Trafik canavarı Almina’yı yatağa bağladı

Konya’da geçen yıl trafik kazası geçiren 21 yaşındaki Almina, 70 gün yoğun bakımda kaldı. 7 aydır yatağa bağlı yaşayan genç kızın en büyük hayali ise yeniden okuluna dönebilmek

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Trafik canavarı Almina’yı yatağa bağladı
Konya'da, Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuyan Almina Aydemir (21), geçen 22 Mart'ta arkadaşıyla gezerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Necmettin Erbakan Üniversite Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, burada çok sayıda operasyon geçirdi. 70 gün boyunca yoğun bakımda kalan Almina, ardından Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne sevk edildi. 7 aydır yatağa bağımlı halde hayatını sürdüren Almina Aydemir'in annesi Nezahet Kelleci, "Üniversite okumak hep istiyordu. Ancak çalıştığı için bu hayalini hep ertelemişti. Kızımla birlikte buradan yürüyerek çıkacağız. O yine mutlu, esprili, çalışkan Almina olarak hayatımıza geri dönecek" dedi.



Bu arada, Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Başkanı Osman Demirci, çok istediği beyaz spor ayakkabıları Almina'ya hediye etti.
Almina konuşamasa da çok mutlu olduğunu ifade ederek gözlerini bir an olsun ayakkabılarından ayırmadı.
Anne Nezahet Kelleci, "Hep beyaz bir ayakkabısının olmasını isterdi. Bu hayaline de kavuştu. Bu ayakkabıları giyip gezecek, okuluna gidecek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ arsa başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik canavarı Almina’yı yatağa bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA