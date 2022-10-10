Trafik canavarı Almina’yı yatağa bağladı

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuyan Almina Aydemir (21), geçen 22 Mart'ta arkadaşıyla gezerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Necmettin Erbakan Üniversite Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, burada çok sayıda operasyon geçirdi. 70 gün boyunca yoğun bakımda kalan Almina, ardından Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne sevk edildi. 7 aydır yatağa bağımlı halde hayatını sürdüren Almina Aydemir'in annesi Nezahet Kelleci, "Üniversite okumak hep istiyordu. Ancak çalıştığı için bu hayalini hep ertelemişti. Kızımla birlikte buradan yürüyerek çıkacağız. O yine mutlu, esprili, çalışkan Almina olarak hayatımıza geri dönecek" dedi.Bu arada, Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Başkanı Osman Demirci, çok istediği beyaz spor ayakkabıları Almina'ya hediye etti.Almina konuşamasa da çok mutlu olduğunu ifade ederek gözlerini bir an olsun ayakkabılarından ayırmadı.Anne Nezahet Kelleci, "Hep beyaz bir ayakkabısının olmasını isterdi. Bu hayaline de kavuştu. Bu ayakkabıları giyip gezecek, okuluna gidecek" dedi.