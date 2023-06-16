Haberler Yaşam Haberleri Trafik canavarı Bursa’da kol gezdi 2 ölü 2 yaralı! Çarptı sürükledi ölüme terk etti
Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:34 Son Güncelleme: 16.6.2023 10:02

Trafik canavarı Bursa’da kol gezdi 2 ölü 2 yaralı! Çarptı sürükledi ölüme terk etti

Bursa’da vicdansız sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak metrelerce sürükledi. Ardından hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden kaçarak ölüme terk etti. Bir diğer kazada ise kamyonet sürücüsü aynı yönde seyreden iki araca birden çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Trafik canavarı Bursa’da kol gezdi 2 ölü 2 yaralı! Çarptı sürükledi ölüme terk etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Demirtaş mevkiinde henüz plakası ve kimliği belirlenemeyen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrelerce sürüklenen talihsiz adam yolun kenarına savruldu. Sürücü ise olay yerinden hızla kaçarak yaralı adamı ölüme terk etti. Kazadan dakikalar sonra olay yerinden geçen bir sürücü yol kenarında hareketsiz yatan adamı fark etti. Durumu Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinden kaçan vicdansız sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Caddesinde meydana gelen bir diğer kazada ise Uğur Kaval'ın kullandığı kamyonet Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkiinde aynı yolda seyir halindeki İlker Demirci'nin kullandığı servis aracına, ardından da Ali Özcan kullandığı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları çıkararak Sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Cemil Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trafik canavarı Bursa’da kol gezdi 2 ölü 2 yaralı! Çarptı sürükledi ölüme terk etti
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