Trafik canavarı Görkem’i öldürdü

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde önceki gece saat 00.40 sıralarında Görkem Dikbaş ve Güngör Dikbaş, arızalanan araçlarını sol şeride çekerek çekici beklemeye başladı. İki genç araçlarının başında dururken bu sırada büyük bir hızla gelen yabancı uyruklu Muatasım Mohammed Ahmed yönetimindeki otomobil, Güngör ve Görkem'e çarptı. Ardından da takla attı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Görkem Dikbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Güngör Dikbaş Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.