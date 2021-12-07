Haberler Yaşam Haberleri Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2021 - Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:25

Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2021 - Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar, kaç TL?

Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2021 - Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar, kaç TL?

Trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak, trafiği denetlemek için sürücülere ciddi yaptırımlar ve para cezaları uygulanmaktadır. Özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda denetimlerin artmasıyla beraber cezalarda kaçınılmaz olmaktadır. Her sene bu rakamlar artarak sürücülerin daha dikkatli olması istenmektedir. Bunun yanında sürücülere erken ödeme indirimi sağlanmaktadır. Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar? Merak ettiklerinizi hazırladık. Trafik cezası erken ödeme süresi 15 iş günü mü? İşte detaylar…

Trafik kazaları tüm dünyada en çok can alan kazalardan biri diyebiliriz. Sürücülerin dikkatsizliği, aşırı hız, alkollü araç kullanmak kısacası trafik kurallarına uyulmadığı için trafik kazaları kaçınılmaz olmaktadır. Bunların önüne geçilebilmek için her sene farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. Özellikle yüksek miktardaki para cezaları sürücüleri trafik kurallarına uymaya sevk etmektedir. Siz de trafik cezası aldıysanız yüzde 25 indirimli ödeme şansından yararlanabilirsiniz.

TRAFİK CEZASI 15 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

Trafik cezaları için uygulanan erken ödeme imkânından yararlanmak için ceza tebliğ tarihine dikkat etmeniz gereklidir. Ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde cezayı yüzde 25 indirimli ödeyebilirsiniz. 15 günlük süre dolduktan sonra indirim avantajından yararlanamazsınız. Bir de cezayı 30 gün geciktirirseniz her ay belirli faiz borcun üzerine eklenecektir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Ehliyetsiz araç kullanmak, araç sürerken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, takip mesafesine uymamak, muayenesiz araç kullanmak gibi tüm cezalarda indirim uygulanmaktadır. Ceza tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde borç ödenmek istenirse tüm borç üzerinden %25 indirim uygulanmaktadır.

TRAFİK CEZASI ÖDEME İNDİRİMİ HESAPLAMA

Örneğin trafik cezası alan bir kişi üzerinden hesaplama yapalım. 400 TL trafik cezası alan bir sürücü indirimden yararlanmak istiyor olsun. Eğer borç ona tebliğ edildiği tarihten hemen sonra 15 gün içinde borcunu öderse %25 indirim uygulanacaktır. Bu durumda 400 TL olan borcunuza %25 indirim uygulanacağı için 300 TL olarak ödeme yapacaksınız. Burada önemli olan en önemli kısım cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün geçmemiş olmasıdır.

TRAFİK CEZASI SON ÖDEME TARİHİ HESAPLAMA

Trafik cezaları ilgili kişiye tebliğ edildikten sonra belirli sürede ödenmesi istenir. Bu süre 30 gündür. Eğer sürücü 15 gün içerisinde öderse yüzde 25 indirimi uygulanır. 15 gün sonra öderse indirim uygulanmaz. 30 gün içinde ödeme olmazsa borç üzerine faiz işlenir.

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Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2021 - Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar, kaç TL?
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