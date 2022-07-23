Trafik denetimi yapan polise otomobil çarptı

Kaza, saat 10.45 sıralarında Sarayburnu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Yusuf Baran Kaymaz (20) önündeki otobüsü solladığı sırada trafik denetimi yapan polis memuru Ongun Yavuz'a çarptı. Yavuz çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.
Polis memuruna ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik kurallarını hiçe sayarak önündeki aracı sollayıp denetim yapan polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan Sürücü Yusuf Baran Kaymaz ifadesi alınmak üzere Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü.