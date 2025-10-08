Haberler Yaşam Haberleri Trafik güvenliğinde yeni dönem: Trafik işaret levhaları sadeleşiyor
Giriş Tarihi: 8.10.2025 14:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda trafik güvenliğinde yeni dönemi duyurdu. 16 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle tüm trafik işaretlerinin yeniden gözden geçirildiğini belirten Yerlikaya, 6 Ekim’de imzalanan protokolle her ilde “Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları” kurulacağını açıkladı. Yerlikaya, trafikte sade ve anlaşılır işaretlemeyle asıl hedefin insan hayatını korumak olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" konulu video konferans toplantısının 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

16 Ağustos 2025'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle trafikte düzen ve güvenliği sağlamak için yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlatan Yerlikaya, bu genelgeyle hız sınırlarından anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskûn mahal işaretlerine kadar tüm işaretlemelerin yeniden gözden geçirildiğini vurguladı.

YENİ PROTOKOL İMZALANDI

Bakan Yerlikaya, 6 Ekim 2025'te İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandığını belirtti. Protokol kapsamında her ilde valilerin başkanlığında "Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları" kurulacak.

KOMİSYONLAR SAHADA ÇALIŞACAK

Yerlikaya, vali yardımcılarının koordinasyonunda belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan çalışma gruplarının sahada görev yapacağını kaydetti.

"HEDEF İNSAN HAYATINI KORUMAK"

Trafik güvenliğinin yalnızca bir ulaşım konusu değil, her şeyden önce insan hayatının korunması olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Her vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz" dedi.

