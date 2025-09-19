Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosikletli yakalandı!

İstanbul'da Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde trafik güvenliğini hiçe sayan 17 motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Tüneli bağlantı yolunda motosikletlilerin tehlikeli hareketlerde bulunduğu yönündeki yoğun ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüler, kamera kaydıyla tespit edilerek yakalandı.

ÇEŞİTLİ KURALLARI İHLAL ETTİLER

Yakalanan motosiklet sürücülerine, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; plakasız araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil belgesi bulundurmamak, teknik değişiklik yapmak, abart egzoz kullanmak, ters yönde sürmek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, uyarı ve ikazlara uymamak gibi birçok ihlalden idari para cezası uygulandı.

BELGELER İPTAL, MOTOSİKLETLER MEN EDİLDİ

İşlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi. Ayrıca 2 sürücünün ehliyetleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesi uyarınca iptal edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şahıslar hakkında "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında gereğinin yapılacağının altını çizen İçİşleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik bir kültürdür; bu kültürü hakim kılmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.