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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Trafik kavgası, baba ve oğlunu canından etti

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Trafik kavgası, baba ve oğlunu canından etti
Konya'da Mustafa Mert Yıldırım (20) 7 Eylül'de trafikte Ali Çetin (28) ile kavga etti. Çetin, Yıldırım'ı evine kadar takip etti. Takip edildiğini anlayan Yıldırım bıçakla Çetin'e saldırdı. Çetin, ağabeyi, babası ve yakınlarıyla tekrar Yıldırım'ın evine gitti. Kalabalığı gören Yıldırım, babası Rıfat Yıldırım'ı (60) arayıp durumu anlattıktan sonra evdeki silahla dışarı çıkıp havaya ateş etti. İki grup arasındaki kavgada Rıfat Yıldırım'ın kolunu ısıran Ali Çetin, elindeki silahı yere düşürdü. Bunu gören Mustafa Mert Yıldırım, Ahmet Çetin'i öldürdü, Ali Çetin'i yaraladı. Baba Yıldırım da oğlunun elinden tabancayı alıp Şükrü Çetin'i (61) öldürdü, Yasin (28) ve Bekir Çetin'i (26) yaraladı.



Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mustafa Mert Yıldırım hakkında müebbet ve 31 yıla kadar hapis, baba Yıldırım hakkında ise müebbet ve 33 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Trafik kavgası, baba ve oğlunu canından etti
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