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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Trafik kazaları yürek yakıyor

Bursa’da şiddetli lodosun devirdiği kasksız motosiklet sürücüsü Süleyman Aydoğdu (35) baş bölgesinin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise 6 kişi hayatını kaybetti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
SERKAN ATICI
Trafik kazaları yürek yakıyor
Bursa'da önceki gün ve gece etkili olan lodos can aldı. Osmangazi ilçesindeki 11 Eylül Bulvarında seyir halindeki motosiklet, şiddetli lodosun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen ve başını bariyerlere çarpan sürücü Süleyman Aydoğdu (35), olay yerinde öldü. Aydoğdu'nun kaskının bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'in Tire İlçesinde yolun kenarında yürüyen Şaziye Soylu ile Seher Sırdaş'a, arkadan gelen T. Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaziye Soylu olay yerinde öldü. Nevşehir'in Avanos ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, S. Ö.'nün kullandığı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada Havva Hazal Yılmaz (17) öldü.



Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, TIR'dan inip patlayan lastiği kontrol eden sürücü Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'a, aynı yönde giden bir otomobil çarptı. Baba ve oğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Siverek ilçesinde, kavşakta TIR'la çarpışan Gürsel Akay'ın kullandığı otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş (10) ölürken, sürücüsü ile Meryem Fatma Gümüştaş (16), Beyza Nur Gümüştaş (13), Remziye Gümüştaş (42) ve Gamze Dilan Gümüştaş (10) yaralandı.
Amasya'nın Suluova İlçesindeki Saraçoğlu Kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarpan bir kargo şirketine ait panelvan minibüsün sürücüsü Salih Yılmaz öldü.

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Trafik kazaları yürek yakıyor
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