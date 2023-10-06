Trafik kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek-Ankara karayolunun Çaydeğirmeni Beldesi karayolunun Cilas Kauçuk Fabrikası önünde meydana gelen kazada Ahmet U. (63) idaresindeki otomobil, karşı yola dönüş yapmak istediği sırada Umutcan Kösecik'in (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet U. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.