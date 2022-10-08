Adana’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazada minibüste bulunan Mustafa, ve Hatice Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan İbrahim Halil Yazgan (14), Amine Fındık Yazgan (27) ve tır sürücüsü Hasan Arık yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hasan Arık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.