Adana’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 2 tır ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Güvenç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Güvenç Mahallesinden Adana istikametine doğru Hasan Arık (50) yönetimindeki tır ile Karaisalı istikametine giden Bahtiyar Gökçen (31) yönetimindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır Mustafa Aydın (58) idaresindeki minibüse çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Feci kazada minibüste bulunan Mustafa, ve Hatice Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan İbrahim Halil Yazgan (14), Amine Fındık Yazgan (27) ve tır sürücüsü Hasan Arık yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hasan Arık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.