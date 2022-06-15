Trafik kazası davasına yetişmek isterken yaptığı kazada öldü

Gümüşhane'de avukat Hüsna Turhan (28) önceki gün Şiran ilçesinde bir boşanma davasına katıldıktan sonra Kelkit ilçesindeki ölümlü trafik kazası davasına katılmak üzere yola çıktı. Ancak yolda aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç avukat kurtarılamadı. Turhan dün Kelkit'te toprağa verildi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde turistleri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada 2 turist öldü, 19 turist ve 2 rehber ile sürücü yaralandı. Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Bircan Öztürk (27) hayatını kaybetti. -