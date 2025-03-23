Trafik kazası genç kızı hayattan kopardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada ticari araçtan yola fırlayan Buse Ceren Karacaoğlu (22) hayatını kaybetti.Ölüm haberini alan genç kızın yakınları büyük üzüntü yaşadı.Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.