Trafik kazası geçiren polis memuru Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

Balıkesir'de, görev sırasında geçirdiği trafik kazasından 11 gün sonra şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü (42) için Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.
KARŞIYAKA ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törene şehit Baybörü'nün eşi İrep Baybörü, annesi yaşar ve babası Abdullah Baybörü katıldı. 1 çocuk babası Baybörü'nün cenazesi, Ahmet Hamsi Akseki Camii'nde 20 Ekim'de öğle namazının ardından Karşıyaka Şehitliği'ne defnedilecek.
MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
BAKAN SOYLU DA ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE BAĞSAĞLIĞI DİLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir'de, görevi başında geçirdiği elîm trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Şehit düşen Kahraman Polisimiz Hızır Bekir Baybörü'ye Allah'tan rahmet; ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını âlî eylesin..." şeklinde paylaşımda bulundu.