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Giriş Tarihi: 6.3.2024 15:55 Son Güncelleme: 6.3.2024 16:04

Trafik kazası kurbanı anne ve oğlu toprağa verildi

Adana'da refüje vurup takla attıktan sonra karşı şeride geçip, işçi servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın (26) ile yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), Osmaniye'de toprağa verildi. Hayriye Andırın'ın, İstanbul'da yaşayan kızını ziyaret etmek için oğluyla birlikte havalimanına giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Trafik kazası kurbanı anne ve oğlu toprağa verildi

Kaza, önceki gün D-400 karayolu Acıdere mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne giden Mehmet Can Andırın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, fabrika işçilerini taşıyan E.İ.'nin kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 14 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Can Andırın ile annesi Hayriye Andırın'ın cenazesi memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi. Hayriye Andırın'ın, İstanbul'da yaşayan kızını ziyaret etmek için oğluyla birlikte havalimanına giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Trafik kazası kurbanı anne ve oğlu toprağa verildi
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