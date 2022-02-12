Trafik kazası sonrası ağır yaralanan gençten acı haber geldi

Kaza, 6 Şubat gecesi Uşak Ankara kara yolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü Mehmet K. (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kara yolunun sağ tarafında bulunan Milli Egemenlik Parkı istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönen otomobil aydınlatma direğini devirerek durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralı olan araç sürücüsü Mehmet K.'yı özel bir hastaneye götürürken, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Yasin Tosbıyık'ı ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet K.'nın sürücü belgesi olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilmişti.

6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Tosbıyık'tan acı haber geldi. 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Buradaki tedavi süreci devam ederken kan ihtiyacı doğan Tosbıyık için arkadaşları ve Uşakspor taraftar grupları seferber olmuştu. Ancak, 25 yaşındaki talihsiz genç doktorlarının yaptığı müdahalelere rağmen 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

UŞAKSPOR TARAFTARI YASİN'DEN GERİYE, SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARI KALDI



Yasin Tosbıyık'ın ölüm haberini duyan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Sıkı bir Uşakspor taraftarı olan Tosbıyık, için paylaşımlar yapıldı. Kendisinin de üyesi olduğu Uşakspor taraftar sayfasından yapılan paylaşım ise yürekleri dağladı. Sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda, "Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız! Maalesef Yasin Tosbıyık kardeşimizi genç yaşta kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.





Yasin Tosbıyık'ın kuzeni Sadık Tosbıyık ise yaptığı paylaşımda şunları yazdı; "Kuzenim, kardeşim, kanım, aslanım. Rabbimin rahmeti üzerine olsun kabrin nur, mekânın cennet olsun."