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Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:53 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:15

Trafik kazası sonucu 5 yıldır yürüyemiyordu, tedaviyle tekrar ayağa kalktı

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Trafik kazası sonucu 5 yıldır yürüyemiyordu, tedaviyle tekrar ayağa kalktı

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu yürüyemeyen Şükrü Koçyiğit (60), Konya’da gördüğü tedavi sonrası tekrar ayağa kalktı. En çok ayakkabı giymeyi özlediğini belirten Koçyiğit, “Çok mutluyum. Ayağa kalkıp gezmeyi çok özledim. Kazayı İzmir’de yaptım ama şifayı Konya’da buldum. Bol bol yürüyüp yürüyemediğim günlerin acısını çıkartacağım istiyorum” dedi.

Şükrü Koçyiğit, 5 yıl önce İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu bacaklarında kırıklar oluştu. Zaman içerisinde dizlerinde şekil bozukluğu oluşan ve hiç bükemeyen Koçyiğit, yatağa mahkum oldu. Birçok tedavi yöntemi denenmesine rağmen tekrar ayağa kalkamayan Koçyiğit, tedavi olmak için Konya'da özel bir hastaneye geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi tarafından cerrahi tedavisi yapılan Şükrü Koçyiğit, 5 yıl aranın ardından yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadı.

'DİZ EKLEMİ HİÇ BÜKÜLMÜYORDU'

Yapılan tedavi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Kazadan sonra hastamızın sağ ve sol bacağında kırıklar oluşmuş. Bize geldiğinde dizinde şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı vardı. Diz eklemi neredeyse hiç bükülmüyordu ve ileri derece tahrip olmuştu. Şiddetli ağrıları vardı. Sağ dizindeki eklem içi kırıkların fazla olması sebebiyle zamanla kireçlenme meydana gelmiş. Hastamızla ilgili ameliyat kararı aldık. Komplike bir ameliyat olması gerekiyordu. Uyguladığımız üst düzey cerrahi yöntemlerle ameliyatı gerçekleştirildi ve hastamız yeniden ayağa kalkarak yürümenin keyfini çıkarıyor. Bundan sonra alacağı fizik tedavilerle daha da iyi olacak" dedi.

'AYAKKABI GİYMEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Kaza sonrası tedavi gördüğünü ancak bir çözüm alamadığını anlatan Şükrü Koçyiğit, "Kazayı İzmir'de yaptım ama şifayı Konya'da buldum. Kazadan sonra 4 ay kadar yattım ama yürüyememeye başladım. O kadar çok yürümeyi istesem de yürüyemedim. Adeta yürümeye hasret kaldım. Çok zorluklar yaşadım çok mahcup oldum. Ayakkabımı giymeyi çok özledim. Ama şimdi ayakkabılarımı giyiyorum ve yürüyorum. Toplumun içinde rahatça gezebiliyorum kendi ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Hayatımdan çok memnunum. Artık bol bol yürüyüp yürüyemediğim günlerin acısını çıkartacağım" diye konuştu.

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Trafik kazası sonucu 5 yıldır yürüyemiyordu, tedaviyle tekrar ayağa kalktı
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