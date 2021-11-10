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Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:30 Son Güncelleme: 10.11.2021 19:00

Trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

uzla'da trafik ışıklarında dönüş yapılan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Faruk Türk ile 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Formula 1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Faruk Türk ve 8 yaşındaki Talha Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Kazanın ardından polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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