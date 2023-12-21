Trafik kazasında boğularak öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Aliseydi mahallesi ile Demireli mahalleri arasında seyir halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzgur mevkiindeki sulama kanalına uçtu.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk dildi. Çalışmalar sonucu suya batan araçtan 4 kişi sağ çıkarılırken, 67 yaşındaki Mustafa Özcan boğularak yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.