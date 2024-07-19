Trafik kazasında diş hekiminin kolu koptu

Karabük Safranbolu Karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 5000 Evler varyantı mevkiinde gece saatlerinde Muhammet Fatih I. idaresindeki cip, Karabük istikametine seyir halindeyken iddiaya göre sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında sulama yapan Erkan K. idaresindeki vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savurulan otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabilirken, kazada kolu kopan cip sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nazlıcan I. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.