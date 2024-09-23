Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, son yolculuğuna uğurlandı

Batuhan Akçalı'nın cenazesi, Başpınar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde Batuhan'ın ailesi ve arkadaşları büyük bir acı yaşadı. Törende duygusal anlar yaşanırken, genç yaşta hayatını kaybeden Batuhan için dualar okundu. Aile üyeleri ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamazken, taziyeye gelenler acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Cenaze sonrasında Batuhan Akçalı, Kırıkkale Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.