Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 23.9.2024 18:22 Son Güncelleme: 23.9.2024 18:26

Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kafkas Caddesi'nde bir halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç çocuk, şehirde büyük bir hüzne neden oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA

Batuhan Akçalı'nın cenazesi, Başpınar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde Batuhan'ın ailesi ve arkadaşları büyük bir acı yaşadı. Törende duygusal anlar yaşanırken, genç yaşta hayatını kaybeden Batuhan için dualar okundu. Aile üyeleri ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamazken, taziyeye gelenler acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Cenaze sonrasında Batuhan Akçalı, Kırıkkale Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, son yolculuğuna uğurlandı
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