Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:07

Malatya'da minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne, kızı ve oğlu Kayseri'de yan yana toprağa verildi.

Malatya-Ankara Karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki minibüs, aynı yöne seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer'in cenazelerin Hulusi Akar Camii'nde öğle namazında müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

