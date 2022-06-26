Trafik kazasında hayatını kaybeden dekan son yolculuğuna uğurlandı

Somuncu Baba Külliyesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, birçok üniversitenin rektörü, çeşitli illerden gelen akademisyenler ile Korkmaz'ın çok sayıda seveni katıldı. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde Ervah Kabristanı'nda toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetmiş, 19 kişide yaralanmıştı.