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Giriş Tarihi: 26.6.2022 17:34 Son Güncelleme: 26.6.2022 17:39

Trafik kazasında hayatını kaybeden dekan son yolculuğuna uğurlandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Trafik kazasında hayatını kaybeden dekan son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz memleketi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı.

Somuncu Baba Külliyesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, birçok üniversitenin rektörü, çeşitli illerden gelen akademisyenler ile Korkmaz'ın çok sayıda seveni katıldı. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde Ervah Kabristanı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetmiş, 19 kişide yaralanmıştı.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden dekan son yolculuğuna uğurlandı
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