Trafik kazasında hayatını kaybeden gazi toprağa verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden terör gazisi Mustafa Bayram (33), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de dün bir kamyonetin otomobiline çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk babası gazi Bayram için memleketinde askeri tören düzenlendi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Bayram'ın cenazesi, önce baba evine daha sonra da Dereköy Cami'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bayram'ın cenazesi, Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Bayram'ın annesi Cennet ve babası Orhan Bayram ile yakınların, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Bayram'ın 26 Temmuz 2012'de Diyarbakır Lice'de askeri görevini yaparken mayına basması sonucu yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.