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Giriş Tarihi: 12.7.2023 15:19 Son Güncelleme: 12.7.2023 15:22

Trafik kazasında ölen polis memuru Kırıkkale’de toprağa verildi

Sivas-Erzincan arasında 5 gün önce ailesiyle geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Trafik kazasında ölen polis memuru Kırıkkale’de toprağa verildi

Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybeden Çalışkan'ın naaşı, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesine getirildi. Cenaze töreninde, baba Ruhi Çalışkan taziyeleri kabul etti, polisin annesi Nehire Çalışkan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından İlkay Niyazi Çalışkan, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çalışkan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, meslektaşları ve vatandaşları katıldı.

Polis memurunun eşi Dilek Çalışkan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, çocuklarının ise taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, Çalışkan'ın kız kardeşinin 8 yıl önce Trabzon'da trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Isparta'ya tayini çıkan Çalışkan'ın, bazı işleri için gittiği Isparta'dan Erzincan'a döndüğü sırada, 6 Temmuz'da eşi Dilek ve 2 çocuğunun da bulunduğu özel aracıyla Sivas-Erzincan arasında trafik kazası geçirmiş, polis memuru ve ailesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

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Trafik kazasında ölen polis memuru Kırıkkale’de toprağa verildi
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