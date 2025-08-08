Trafik kazasında ölen tarım işçilerine taziye ziyareti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han taziye ziyaretinde bulundu. Kazada yaşamını yitiren Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol'un yakınlarını Harran'daki taziye evlerinde ziyaret eden Kaymakam Han'a, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Yeter de eşlik etti.

Ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Harun Reşit Han, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diliyorum" dedi. Ziyaret sırasında dualar okunurken, Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Acılı ailelerin acısını paylaşan Kaymakam Han, bir süre daha ailelerle görüştükten sonra ilçeye geri döndü.

Harran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimizin ailelerine, Kaymakamımız Harun Reşit Han tarafından taziye ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyarette kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dilenmiştir."