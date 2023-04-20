Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 53 yaşındaki polis memuru Musa Kesin, kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada 2 otomobilin çarpması sonucu şehit düştü. Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu Dutlupınar mevkiinde meydana geldi. Otoyolda meydana gelen yaralamalı trafik kazasına müdahale eden polis memuru Musa Keskin'e trafiği yönlendirdiği sırada Ali Can Ç. idaresindeki otomobil, ardından Mehmet O. yönetimindeki başka bir otomobil kendisine çarptı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Çarpmanın etkisiyle polis memuru Keskin metrelerce öteye savrularak ağır yaralandı. Bölgede bulunan diğer polisler telsiz ile durumu bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

ELAZIĞ'A UĞURLANDI

Şehit polis memuru Musa Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin katıldığı törenle, şehit Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a uğurlandı.