Haberler Yaşam Haberleri Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.4.2023 10:52 Son Güncelleme: 20.4.2023 11:03

Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kazaya müdahale edip, trafiği yönlendiren polis memuru Musa Keskin, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 53 yaşındaki polis memuru Musa Kesin, kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada 2 otomobilin çarpması sonucu şehit düştü. Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu Dutlupınar mevkiinde meydana geldi. Otoyolda meydana gelen yaralamalı trafik kazasına müdahale eden polis memuru Musa Keskin'e trafiği yönlendirdiği sırada Ali Can Ç. idaresindeki otomobil, ardından Mehmet O. yönetimindeki başka bir otomobil kendisine çarptı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Çarpmanın etkisiyle polis memuru Keskin metrelerce öteye savrularak ağır yaralandı. Bölgede bulunan diğer polisler telsiz ile durumu bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

ELAZIĞ'A UĞURLANDI

Şehit polis memuru Musa Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin katıldığı törenle, şehit Keskin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a uğurlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazaya müdahale eden trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA