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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:20 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:25

Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hatay’ın Altınözü İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit erin cenazesi basına kapalı olarak düzenlenen askeri törenle toprağa verilmek üzere Memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu
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