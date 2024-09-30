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Giriş Tarihi: 30.9.2024 13:17 Son Güncelleme: 30.9.2024 13:34

Trafik magandaları cezadan kaçamadı

Çakarlı araçlarla drift yaparak trafik güvenliğin, tehlikeye soktular. Düğün konvoyunda kaydedilen o görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür araç kullananları vatandaşların ihbar etmelerini istedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Trafik magandaları cezadan kaçamadı

28 Eylül cumartesi günü E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandaları cezadan kaçamadı. Sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri, A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilen şüphelilere, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" dedi.

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Trafik magandaları cezadan kaçamadı
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