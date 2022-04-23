Trafik magandaları yakalandı! Eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüşlerdi

Maganda dehşeti dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü E.D. ve yanındaki Y.D, başka bir otomobilin sürücüsü H.S. ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı.
Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada E.D. ve Y.D., aracında eşi ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp etti.
Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen H.S., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
TRAFİK MAĞANDALARI AYNI AKŞAM YAKALANDILAR
Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.D. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Eminiyette ifade veren şüpheliler 'Kasten Yaralama', 'Hakaret' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından adli makamlara sevk edildiler.