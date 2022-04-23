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Giriş Tarihi: 23.4.2022 12:47

Trafik magandaları yakalandı! Eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüşlerdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Trafik magandaları yakalandı! Eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüşlerdi

İstanbul’da trafikte yine bir mağaanda dehşeti yaşandı. Büyükçekmece’de ,trafik magandası  iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsü H.S.'yi, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Saldırganlar  E.D. ve Y.D. aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındılar.

Maganda dehşeti dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü E.D. ve yanındaki Y.D, başka bir otomobilin sürücüsü H.S. ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada E.D. ve Y.D., aracında eşi ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp etti.

Trafikte yaşanan bu kavga çevredeki sürücü vatandaşlarrın araya girmesi ile son buldu. Sürücüyü darbettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen H.S., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

TRAFİK MAĞANDALARI AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.D. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Eminiyette ifade veren şüpheliler 'Kasten Yaralama', 'Hakaret' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından adli makamlara sevk edildiler.

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Trafik magandaları yakalandı! Eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüşlerdi
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