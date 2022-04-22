Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandalarına ceza yağdı... 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza...
Giriş Tarihi: 22.4.2022 09:00 Son Güncelleme: 22.4.2022 09:02

Trafik magandalarına ceza yağdı... 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Trafik magandalarına ceza yağdı... 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza...

İstanbul’da seyir halindeyken “Drift” ve “Makas” atan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dört trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dört trafik magandasına toplamda 44 bin 870 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; araçlarıyla seyir halindeyken "Drift" ve "Makas" atan trafik magandalarının kimliklerini sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolardan tespit etti. Tespitleri İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri yaptı. Önce araçların plakaları ardından da sürücülerin açık kimlikleri belirlendi. Başakşehir İlçesi Atatürk Olimpiyat Parkı civarında "Drift" ve "Makas" atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen trafik magandaları H.K. ve F.N. yakalanarak gözaltına alındı. İki trafik magandasına "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplam 26 bin 193 lira ceza kesildi.

4'Ü HAKKINDA DA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ümraniye İlçesi Deve Geçidi Tüneli içerisinde "Drift" atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası M.S. de gözaltına alındı. M.S.'ye dokuz bin 125 lira, Kadıköy İlçesi'ne bağlı Bağdat Caddesi üzerinde "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.A.T. isimli trafik magandasına ise 9 bin 552 lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 44 bin 870 lira ceza kesilen dört trafik magandasından F.N. ve A.A.T.'nin sürücü belgelerine iki ay süreyle el konuldu. M.S.'nin aracı yine iki ay süreyle trafikten men edildi. Dört trafik magandası H.K., F.N., A.A.T. ve M.S. hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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Trafik magandalarına ceza yağdı... 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza...
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