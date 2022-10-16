Trafik magandası finans uzmanına 15 yıl istendi: Sarhoş halde araçlara vurup polisleri ezmişti!

İstanbul'da aşırı alkolün etkisiyle direksiyon başına geçen finans uzmanı önce iki araca çarptı ardından araçtan inmesini isteyen araç sahiplerini ezdi. 23 Ocak'ta Sarıyer'de meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Saliha D., alkollü bir vaziyette aracıyla ikametine gideceği sırada sokakta bulunan iki araca çarptı. Araçlarının hasar aldığını gören araç sahipleri evlerinden çıkarak kaza tespit tutanağı tutmak için Saliha D.'nin araçtan inmesini istedi. Ancak Saliha D., araç kapılarını kilitleyerek aşağı inmedi. Taraflar arasında uzun süre tartışma yaşanması üzerine araçları hasar gören vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARAÇ SAHİPLERİNİ EZDİ



Polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen genç finans uzmanı Saliha D., olay yerinden kaçmak için aracıyla hamle yaptığında bu kez yine araçlara çarptı. Alkollü şekilde direksiyonun başına geçen genç kadını tüm uyarılara rağmen kaçmaya çalışırken bu kez araç sahiplerini ezdi. Yaşananlarla daha fazla telaşa kapılan genç kadın, çevrede bulunan vatandaşların kendisini kamera ile kayıt altına almalarına öfke kustu.

POLİS MEMURUNUN AYAKLARINI EZİP KAÇTI



Emniyet güçleriyle uzun süre yaşanan sözlü tartışmaya rağmen aracından inmek istemeyen finans uzmanı kamera görüntülerinde ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Aracıyla bir kez daha kaçmaya çalışan Saliha D., kaçtığı sırada bir polis memurunun ayaklarını ezerken diğer polis memurunu çeşitli yerlerinden yaralayarak lüks aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI



Araç plakası üzerinden ikamet adresi bulunan Saliha D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli karakolda verdiği ifadesinde olay sırasında aşırı alkollü olmadığını, yerlerin kaygan olmasından dolayı iki araca çarptığını daha sonra korktuğu için arabasından inmediğini söyledi. Araç sahipleri ve polis memurlarının ihbarı üzerine Saliha D., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Saliha D., hakkında 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.