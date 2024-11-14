Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandası Şengül hemşireyi canından etti
Giriş Tarihi: 15.11.2024

Trafik magandası Şengül hemşireyi canından etti

Trafik magandası Şengül hemşireyi canından etti
İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken, makas atan otomobilin çarptığı hemşire Şengül Ayyıldız (55) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.S., (19), adliyeye sevkedilirken, Ayyıldız'ın memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi. Sürücüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın otoyol gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştiren Mehmet Ali Hakan Pakdemir'e (47) otomobil çarptı. Pakdemir olay yerinde hayatını kaybetti.



Ankara'nın Altındağ ilçesinde 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybedetti.
Konya'da karşı şeride geçen süt tankeri ile kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü Recep Senirli (25) ile kamyon sürücüsü Hamit Bahşiş (38) hayatını kaybetti.

Oğuzhan UYSAL-Tolga YANIKCeyhan TORLAK-Umay Sena SÜMER/SABAH

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik magandası Şengül hemşireyi canından etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA