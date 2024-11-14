Trafik magandası Şengül hemşireyi canından etti

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken, makas atan otomobilin çarptığı hemşire Şengül Ayyıldız (55) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.S., (19), adliyeye sevkedilirken, Ayyıldız'ın memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi. Sürücüyle ilgili soruşturma devam ediyor.Aydın otoyol gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştiren Mehmet Ali Hakan Pakdemir'e (47) otomobil çarptı. Pakdemir olay yerinde hayatını kaybetti.Ankara'nın Altındağ ilçesinde 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybedetti.Konya'da karşı şeride geçen süt tankeri ile kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü Recep Senirli (25) ile kamyon sürücüsü Hamit Bahşiş (38) hayatını kaybetti.Oğuzhan UYSAL-Tolga YANIKCeyhan TORLAK-Umay Sena SÜMER/SABAH