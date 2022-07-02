Trafik magandasına dört maddeden 13 bin lira ceza…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde aracıyla "Drift" yapan ve aynı zamanda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası E.P.'yi gözaltına aldı. Trafik magandasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Drift Atmak, Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak, Makas Atmak ve Abartı Egzoz Kullanmak maddelerinden toplamda 13 bin 198 lira ceza kesildi. Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan E.P. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.