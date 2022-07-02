Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandasına dört maddeden 13 bin lira ceza…
Giriş Tarihi: 2.7.2022 15:52

Trafik magandasına dört maddeden 13 bin lira ceza…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Trafik magandasına dört maddeden 13 bin lira ceza…

İstanbul’da aracıyla “Drift” yapan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve gözaltına alınan trafik magandasına dört farklı maddeden 13 bin 198 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde aracıyla "Drift" yapan ve aynı zamanda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası E.P.'yi gözaltına aldı. Trafik magandasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Drift Atmak, Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak, Makas Atmak ve Abartı Egzoz Kullanmak maddelerinden toplamda 13 bin 198 lira ceza kesildi. Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan E.P. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! || Memur maaş zammı 2022 ne kadar oldu, kaç TL olacak? İşte enflasyon farkıyla yeni maaşlar!
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Sigaraya zam - Philip Morris, BAT ve JTİ 2 Temmuz güncel sigara fiyatları | Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÜNCEL DURUM: Temmuz zammı sonrası yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını müjdeledi!
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
Emekli zammı 2022 son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak
Yine aynı senaryo, başrolde 'HEKİMSEN' var! Şanlıurfa'da aslında ne yaşandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik magandasına dört maddeden 13 bin lira ceza…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA